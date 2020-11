Portogallo-Francia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Big match Portogallo-Francia nel girone 3 della Lega A di Nations League. Allo stadio Da Luz di Lisbona (fischio d'inizio alle 20.45 di sabato 14 novembre) i campioni d'Europa in carica sfideranno i transalpini campioni del mondo in una gara che promette spettacolo. Le due formazioni si trovano attualmente appaiate in vetta alla classifica del gruppo a quota 10 punti, sette in più della Croazia, attesa dalla Svezia fanalino di coda fin qui sempre sconfitta nelle prime quattro partite. Nella sfida di andata, giocatasi a Parigi lo scorso 11 ottobre, la sfida terminò con il punteggio di 0-0.

Portogallo-Francia in tv e streaming

La gara Portogallo-Francia sarà trasmessa in diretta televisiva da Mediaset su Canale 20. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Mediaset Play, servizio disponibile tramite app da scaricare su dispositivi fissi oppure mobili.

Portogallo-Francia, le probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, José Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Pereira, William Carvalho; Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. All. Santos

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Giroud, Griezmann. All. Deschamps