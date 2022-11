Portogallo - Ghana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizia domani l'ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo (già partito il tormentone su dove giocherà dopo l'addio allo United a gennaio con tanto di meme a raffica sui social dei club di mezzo mondo...). Il primo ostacolo è il Ghana, primo avversario dei lusitani nel girone H che vede proprio la Nazionale di CR7 come grande favorita per la vittoria del gruppo e l'accesso agevole alla seconda fase. Bisognerà fare i conti anche con Uruguay e Corea del Sud.

L'unico precedente tra queste due nazionali risale alla fase a gironi dell'edizione 2014, quando fu proprio CR7 a decidere l'incontro per il 2-1 finale. Nelle ultime gare giocate dal Portogallo hanno evidenziato una certa efficacia in attacco e una discreta solidità difensiva. Così è lecito attendersi una vittoria della nazionale di Santos. Ecco perchè i rossoverdi, secondo i Bookmakers, sono di dirutto nella Top 10 delle formazioni che possono ambiare alla vittoria della competizione.

Cristiano Ronaldo gioca il suo quinto Mondiale consecutivo ed entra nell'olimpo di quei pochissimi giocatori che ce l'hanno fatta in carriera. Pesante l'assenza di Jota del Liverpool, infortunato, che verrá sostituito da un Rafael Leao al top dopo l'ultima stagione con il Milan. Portogallo favorito, ma il Ghana ha giovani di talento e non va sottovalutato.

Portogallo – Ghana: le scelte di Santos

Una settimana fa Ronaldo non ha preso parte all’amichevole con la Nigeria per via di un problema gastrointestinale ma la sua presenza nel match d’esordio con il Ghana è fuori discussione. Lo supporteranno diversi giocatori di qualità come Bernardo Silva, Bruno Fernandes e il milanista Leao. Dalla panchina invece scalpitano André Silva e Joao Felix, ricambi comunque validissimi. Ballottaggio tra i pali: Diogo Costa sembra in leggero vantaggio sul romanista Rui Patricio. Fernando Santos dovrebbe schierare la difesa a quattro, composta da Cancelo, Pepe – quest’ultimo ristabilito – Ruben Dias e Nuno Mendes.

Portogallo – Ghana: le scelte di Addo

Addo utilizzerà il 4-2-3-1, il cui terminale offensivo è Inaki Williams, attaccante dell’Athletic Bilbao. Sulla trequarti l’allenatore si affida ai fratelli Ayew, André e Jordan, ed al giovane e talentuoso Kudus, gioiello dell’Ajax. In mediana prenderà invece posto Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal e una delle stelle di questa nazionale.

Portogallo – Ghana: probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Dias, Mendes; Neves, Carvalho, B. Fernandes; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Allenatore: Fernando Santos.

Ghana (4-4-2): Ati Zigi; Odoi, Amartey, Lamptey, Dijku; Sulemana, Abdul, Partey, J. Ayew; I. Williams, Kudus. Allenatore: Addo.

Portogallo - Ghana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Portogallo - Ghana sarà trasmessa domani, giovedì 24 novembre, dalle 17, in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.