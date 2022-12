Portogallo - Marocco, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Portogallo a poche ore dalla sfida dei quarti di finale contro la sorpresa Marocco è alle prese con il "caso Ronaldo". La Federazione calcistica lusitana ha dovunto infatti diramare una nota ufficiale per smentire il gossip delle ultime ore su un posibile addio di CR7 dalla Nazionale a Mondiali ancora in corso. Ronaldo non si muoverà ed è una risorsa della Nazionale portoghese, dice in estrema sintesi la nota. Santos lo tiene in panchina e non vacilla di fronte al muso lungo dell'ingombrante stella 37enne. Dall'altra parte, il Marocco punta sul suo atteggiamento sbarazzino: è la grande sorpresa del Qatar, dopo aver fatto fuori la Spagna agli ottavi. Nulla è precluso ad Hakimi e compagni a questo punto della manifestazione. Il Portogallo è avvisato.

Portogallo - Marocco, le scelte di Santos

Le polemiche su CR7 non dovrebbero scuotere più di tanto il ct Santos, che ha deciso di ripartire dalla formazione che ha travolto la Svizzera agli ottavi. La futura stella d'Arabia, che indosserà la 7 dell'Al-Nassr da gennaio, partirà nuovamente dalla panchina. Al suo posto uno straripante Gonçalo Ramos al centro del tridente.

Portogallo - Marocco, le scelte di Regragui

Marocco in ansia a poche giorni dal match contro il Portogallo. La Nazionale di Regragui si appresta a sfidare i lusitani in uno storico quarto di finale con un imprevisto. Il difensore Nayef Aguerd si è infortunato (problemi ai flessori per il giocatore del West Ham). Con ogni probabilità, Aguerd sarà costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto scalpita Jawad El-Yamiq. Saiss, che aveva accusato un problema contro la Spagna, alla fine dovrebbe essere regolarmente in campo. Parte dalla panchina il bomber del Bari Cheddira.

Portogallo - Marocco, le probabili formazioni