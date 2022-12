Portogallo, attento alla Svizzera: così gli elvetici possono sorprenderti

Quello tra Portogallo e Svizzera, in programma martedì 6 dicembre alle 20 all'Education City Stadium di Al-Rayyan, potrebbe essere un ottavo di finale più incerto di quanto possa sembrare sulla carta. Malgrado il tasso tecnico dei lusitani sia certamente superiore a quello degli elvetici (il ct Fernando Santos, in rosa, può contare su elementi di livello internazionale come Bruno Fernandes, Joao Felix, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Ruben Dias, Rafael Leao ed altri ancora, oltre ovviamente a Cristiano Ronaldo), la formazione di Yakin dispone infatti di diverse armi che possono far male e inaridire gli avversari, come, purtroppo, abbiamo imparato a nostre spese nel percorso di qualificazione a Qatar 2022, dove sono stati proprio gli svizzeri a strapparci il primo posto nel girone costringendoci a passare da quei playoff, purtroppo, risultati poi fatali per i colori azzurri.

La Svizzera ai raggi X: organizzazione e qualità, così Yakin vuole stupire

Il principale punto di forza della Svizzera plasmata da Yakin è senza ombra di dubbio il collettivo. Gli elvetici, in campo, si muovono come un insieme armonico, in cui ciascun elemento sa esattamente cosa fare in ogni momento della gara. Ottima, in particolare, l'organizzazione difensiva, come ha potuto sperimentare a sue spese anche il Brasile nella fase a gironi, con i verdeoro che hanno dovuto faticare non poco per trovare il varco giusto per sbloccare la gara. E d'altra parte Akanji, giocatore del Manchester City, ed Elvedi, in forza in Germania al Borussia Monchengladbach, formano una coppia che unisce fisicità ed esperienza.

La Svizzera, tuttavia, non è priva di qualità anche in fase offensiva. Questo aspetto, in particolare, si è visto contro la Serbia, match in cui Xhaka e compagni hanno lasciato qualcosa agli avversari, andando sotto anche nel punteggio, salvo poi pungere ogni qualvolta ne è capitata l'occasione. Particolarmente pericoloso per le difese avversarie è Breel Embolo, già in rete per due volte in questi Mondiali. L'attaccante del Monaco sembra ormai giunto alla sua piena maturità e grazie alla sua rapidità ed al suo fiuto del gol sa come trovare la via della porta. In suo appoggio, poi, la tecnica di Sow, il dinamismo di Vargas ed i colpi di un sempreverde Shaqiri, che proprio con la maglia della Nazionale pare dare il meglio di sé.

In mezzo al campo, la qualità, è invece portata da Xhaka, un top a livello mondiale nel suo ruolo, e da Freuler, che fa della forza di reazione anche nei momenti più difficili uno dei suoi punti di forza: contro la Serbia, dopo un primo tempo horror a livello personale, è stato infatti lui a siglare la rete del definitivo sorpasso. Caratteristica, questa, propria di tutta la squadra: ricordate gli Europei dello scorso anno? Beh, in quell'occasione, agli ottavi di finale, la Svizzera, a dieci minuti dal termine, era sotto di due reti con la Francia campione del mondo in carica e ormai ad un passo dall'eliminazione. Poi, nel finale, l'incredibile rimonta firmata da Seferovic e Gavranovic, che portò la sfida ai rigori dove proprio gli elvetici ebbero la meglio. Un precedente a cui il Portogallo, se non vorrà rimanere beffato, dovrà fare particolare attenzione.