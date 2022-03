Play-Off Mondiali, il Portogallo batte la Turchia e va in finale

Il Portogallo compie il suo dovere, sfrutta il fattore campo e con la fronte imperlata di sudore freddo si qualifica per la finale dei Play-off che mettono in palio uno dei posti nel tabellone di Qatar 2022. Bastano i primi 45’ all’undici di Fernando Santos per acquisire margine utile ad estromettere dalla corsa mondiale la Turchia, rientrata però in partita nel secondo tempo ed un passo dal riequilibrare la sfida, fallendo il rigore del possibile 2-2 per poi incassare in pieno recupero il gol che mette alla fine all’avventura negli spareggi per accedere al Mondiale.

Il tema tattico della gara è evidente sin dalle prime battute di gara: Portogallo aggressivo, dal pressing asfissiante e determinato a sbloccare subito la gara, Turchia arroccata e in apnea già dopo due giri di lancette (primo tentativo di Cristiano Ronaldo). Al 9’ i lusitani si mettono comodi al poligono di tiro: CR7 al 9’ e Diogo Jota al minuto 11 alzano troppo la mira, Bernardo Silva al 15’ inquadra lo specchio ma Cakir arriva a disinnescare la conclusione indirizzata nell’angolo basso alla sua sinistra, ma nulla può sul tap-in di Otavio da distanza ravvicinata, che raccoglie il pallone respinto dal palo sul tiro di Bernardo Silva e porta i padroni di casa avanti. Lo svantaggio scuote la Turchia che pecca però in precisione, e la prima parata della serata di Diogo Costa è su un velleitario tentativo di Under al 23’. Gli ospiti alzano il baricentro, ci riprovano con Kokcu dalla distanza al 29’, ma appena il Portogallo si riaccende sono costretti di nuovo a capitolare: dopo aver segnato il suo secondo gol con la maglia della Nazionale in appena tre presenze, Otavio stavolta si trasforma in uomo-assist e scodella per Diogo Jota la cui inzuccata fa terminare il pallone in fondo al sacco.

Ripresa che comincia con i lusitani sul velluto, in virtù di un doppio vantaggio da amministrare ed una Turchia a cui risulta inizialmente impossibile essere credibile in avanti. Al punto che sono ancora i padroni di casa a farsi vivi nel primo quarto d’ora, al 49’ con Bernardo Silva (Cakir è attento) e due volte con Diogo Jota che in entrambi i casi spedisce il pallone oltre la traversa. Ma alla prima sortita offensiva, i turchi rientrano in partita: minuto 65, filtrante di Under per Burak Yilmaz che a tu per tu con Diogo Costa indovina il sinistro vincente ed accorciano le distanze. C’è la reazione del Portogallo, che ricomincia a macinare gioco, ma su capovolgimento di fronte il contatto in area tra José Fonte ed Unal viene punito – con la benedizione del Var – con il calcio di rigore. Le speranze degli ospiti si infrangono però sulla traversa centrata da Yilmaz, che lascia il punteggio sul 2-1. La dissolvenza in nero arriva in pieno recupero con il sigillo di Matheus Nunes su assistenza di Leao al termine di una veloce ripartenza. E CR7? Centra il montante nell’ultima azione di gara e rimanda così l’appuntamento con il 116° gol in carriera con la maglia della nazionale, mentre per il rendez-vous con il suo quinto Mondiale attenderà la sfida di martedì ad Oporto. Dove a fargli visita non ci sarà, però, l’Italia campione d'Europa in carica.

Tabellino:

PORTOGALLO – TURCHIA 3-1 (2-0 p.t.)

PORTOGALLO: Diogo Costa, Dalot, Danilo Pereira, José Fonte, Guerreiro (88’ Nuno Mendes), Bruno Fernandes (81’ William Carvalho), Moutinho (88’ Matheus Luiz), Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota (71’ Joao Felix), Otavio (88’ Leao). All. F. Santos

TURCHIA: Cakir, Kabak, Soyuncu, Demiral, Celik (80’ Yazici), Kokcu (80’ Tokoz), Calhanoglu, Kutlu (90’ Dursun), Under, Akturkoglu (66’ Unal), Burak Yilmaz. All. Kuntz

ARBITRO: Daniel Siebert (Ger)

ASSISTENTI: Jan Seidel (Ger) - Rafael Foltyn (Ger)

RETI: 15’ Otavio, 42’ Diogo Jota, 65’ Burak Yilmaz, 94’ Matheus Luiz

NOTE: Ammoniti: Celik, Diogo Jota, Calhanoglu, Demiral, Moutinho