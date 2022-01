Covid, il nuovo protocollo per le squadre di calcio: stop con 9 positivi 

La Figc ha deciso che il numero di giocatori delle squadre di calcio di Serie A, B e C, sul quale calcolare la percentuale dei casi di positività è di 25 membri. Secondo il nuovo protocollo Covid le squadre possono chiedere lo stop della gara con il 35% dei positivi, motivo per cui, in base a quanto stabilito dalla Federazione, è di nove calciatori positivi il limite che fa scattare lo stop a tutta la squadra.

"Il Presidente Federale, vista la circolare n. 0000750 del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022; considerato che nella richiamata circolare si prevede che ''con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l'intero gruppo squadra.Per la definizione del Gruppo Atleti ci si rimette agli Organismi sportivi competenti per disciplina", delibera:

1. Ai soli fini della applicazione della circolare n. 0000750 del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 e dei conseguenti provvedimenti delle autorità sanitarie locali, per ''Gruppo Atleti'' delle società partecipanti alle competizioni professionistiche deve intendersi: per le Società di Serie A, la lista di cui al CU FIGC n.83/A del 20 novembre 2014 e dal CU FIGC n. 76 del 21 giugno 2018, come eventualmente integrata, fino a concorrenza del numero complessivo di 25 calciatori inseriti, con le modalità previste dalla Lega di competenza; per le Società di Serie B, l'insieme delle liste di cui al Capo III, art. 1, commi 1.1 e 1.2.2, del Codice di Autoregolamentazione della Lega B, come eventualmente integrato, fino a concorrenza del numero complessivo di 25 calciatori inseriti, con le modalità previste dalla Lega di competenza; per le Società di Serie C, la lista di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 2, del ''Regolamento minutaggio giovani stagione sportiva 2021/2022'', pubblicato con Comunicato Lega Pro n. 227/L del 1 giugno 2021, come eventualmente integrata, fino a concorrenza del numero complessivo di 25 calciatori inseriti, con le modalità previste dalla Lega di competenza".

2. La lista contenente l'elenco dei componenti del ''Gruppo Atleti'' di cui al punto 1, dovrà essere inviata, via PEC, dalla Società alla Lega competente, anteriormente alla prima gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato e potrà essere successivamente variata, nel rispetto dei regolamenti richiamati al punto 1 e con le modalità stabilite da ciascuna Lega, relativamente ai nominativi componenti la stessa e non al numero complessivo di calciatori inseriti. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.