Fiorentina, Prandelli si dimette: al suo posto torna Iachini

Il tecnico lascia la panchina viola dopo il ko interno per 2-3 contro il Milan

Cesare Prandelli non è più l'allenatore della Fiorentina. Il tecnico, nella mattina odierna, martedì 23 marzo, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni, giunte dopo il ko interno per 2-3 contro il Milan nell'ultima giornata di campionato. Al suo posto pronto a tornare Giuseppe Iachini, esonerato lo scorso 9 novembre ed ancora sotto contratto con i viola. Spetterà quindi all'ex allenatore, tra le altre, di Empoli e Palermo guidare i toscani verso la salvezza in queste ultime dieci giornate di campionato.

Prandelli, ritorno amaro a Firenze: soltanto cinque vittorie

Prandelli, tornato a Firenze proprio lo scorso 9 novembre al posto dell'esonerato Iachini dopo l'esperienza tra il 2005 e il 2010, è rimasto seduto sulla panchina dei viola per 21 gare, durante le quali ha raccolto cinque vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. Un rendimento al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali, con l'ex commissario tecnico della Nazionale che era stato chiamato da Commisso per traghettare la squadra in una posizione di classifica tranquilla e lontana dalla zona retrocessione.