​Premier League, Manchester City campione con il brivido

Pep Guardiola è di nuovo sul tetto d’Inghilterra. Il Manchester City vince la Premier League al termine di una domenica dalle mille emozioni che premia i citizens all’ottavo titolo della propria storia, il quarto negli ultimi cinque anni. Decisiva è stata la vittoria di oggi contro l’Aston Villa arrivata al termine di una grande rimonta.

Premier League: Manchester City campione

Il campionato ha infatti rischiato di ribaltarsi proprio all’ultima giornata con il duello tra Manchester City e Liverpool che ha regalato scintille fino all’ultimo. Separate da un punto a novanta minuti dal termine le due squadre sono scese in campo contro Aston Villa e Wolverhampton. In molti si aspettavano vittorie facilei visto che gli avversari non avevano più nulla da dire in classifica.

Così però non è stato, il Liverpool è andato infatti subito sotto ad Anfield, poco dopo anche l’Aston Villa è riuscita a frenare l’entusiasmo a Manchester. La domenica è quindi iniziata male per entrambe, ma mentre i reds sono riusciti a recuperare e alla fine hanno vinto 3-1, all’Etihad si è sudato freddo per parecchio. Al 69’ infatti Coutinho ha messo in rete la palla dello 0-2, l’incubo stava per materializzarsi, ma il City non è una squadra normale e così in soli cinque minuti ha ribaltato tutto. Dal 76’ all’81’ Gundogan, doppietta, e Rodri, hanno segnato le tre reti che hanno regalato il titolo a Guardiola,

Classifica finale Premier League, il Chelsea di Conte in Champions League

La classifica finale della Premier League vede quindi il Manchester City primo con 93, davanti al Liverpool a 92. Terzo posto per il Chelsea a 74, mentre la vittoria di oggi del Tottenham di Conte 5-0 sul campo del Norwich vale la quarta posizione con 71 punti e la qualificazione in Champions League grazie alle due lunghezze di vantaggio sull'Arsenal.

Il tecnico italiano completa quindi una grande rimonta e conquista l’obiettivo principale della stagione degli Spurs iniziata malissimo e a cui l’ex allenatore di Inter e Juventus ha dato una svolta decisamente positiva. A chiudere il quadro della situazione le retrocessioni: Norwich e Watford sono in Championship da tempo, il Burnely le ha raggiunte oggi dopo la sconfitta con il Newcastle e la contemporanea vittoria del Leeds 2-1 sul Brentford.