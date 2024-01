La rivoluzione del Var in Premier League

Il calcio come il rugby? Difficile a credersi ma almeno in Inghilterra ci sarà un nuovo, o forse unico, punto di contatto tra due sport così diverso. L'Ifab ha infatti dato l'ok per le spiegazioni dell'arbitro in campo dopo una decisione presa al Var. Dopo il video consulto infatti sarà direttamente il direttore di gara a spiegare come e perché ha preso la decisione, proprio come succede nelle partite di rugby.

Come cambia il Var in Premier League

Dopo aver visto le immagini di un episodio dubbio e aver preso la propria decisione, il fischietto di turno prenderà il microfono e spiegherà ai giocatori e a tutti i tifosi allo stadio perché ha deciso di fischiare in quel modo. Il via libera è imminente, l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve e già dal prossimo anno si potrà iniziare con questa grande novità nel Var in Pemier League.

La fase di sperimentazione è durato un po' di tempo e ha coinvolto diverse partite in tanti campionati diversi, i più importanti quello messicano e la Coppa di Lega Portoghese. Chissà se una volta ascoltata la spiegazione dall'arbitro in persona verranno dissipati i dubbi dei tifosi e soprattutto se questa novità potrà arrivare anche in Italia.