Napoli, presentazione ‘bagnata’ a Dimaro. Conte ai tifosi: “Saremo leoni”

Presentazione 'bagnata' e si spera fortunata per il Napoli a Dimaro. I calciatori azzurri e lo staff tecnico si sono presentati ai tifosi in piazza, come di consueto nel ritiro estivo in Trentino. A salire per primo sul palco è stato mister Antonio Conte, che ha preso il microfono dallo speaker ufficiale del club partenopeo, Daniele 'Decibel' Bellini, per parlare ai supporters...