Il calcio colombiano si tinge ancora di sangue: ucciso Edgar Paez, presidente del Tigres

Stava rincasando dopo aver assistito al match della sua squadra, quando la sua auto è stata raggiunta da un moto con due uomini che hanno aperto il fuoco. E’ deceduto, all’età di 63 anni, Edgar Paez, presidente del Tigres, ultima vittima - in ordine di tempo – correlata ad un panorama calcistico nazionale come quello della Colombia che in più di una circostanza ha fatto registrare violenza ed omicidi. E’ proprio il club a dare la notizia della scomparsa di Paez, mentre in base ad una prima ricostruzione fornita dalla Polizia di Bogotà, l’uomo (che viaggiava con la figlia, rimasta illesa) sarebbe stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, poco dopo la conclusione del match perso 3-2 dai Tigres contro l’Atletico de Cali e disputato allo Stadio Techo, poco distante dal luogo dell'omicidio.

“La famiglia del Tigres e la comunità sportiva colombiana sono devastate da questo assassinio”, si legge nella nota diffusa dal club. “Il suo impegno verso la squadra e la sua dedizione allo sviluppo dello sport nella nostra regione hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”. Cordoglio anche da parte delle Federcalcio colombiana: “Esprimiamo le nostre condoglianze e siamo al fianco della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi cari nel loro dolore. Riposi in pace”, recita il comunicato stampa della FCF.

Non è la prima volta che fatti di sangue si legano al calcio nella nazione situata nella punta nord dell’America Meridionale. Quello che ha maggiormente colpito l’opinione pubblica risale al 1994, con l’uccisione del difensore della nazionale Andrés Escobar, colpevole di aver procurato l’autorete che ha contributo ad estromettere i Cafeteros dai Mondiali di Calcio di Usa '94 e freddato al suo ritorno a Medellin da dodici colpi di pistola. Stessa sorte, ma per motivi che non furono mai chiariti anche per via di una rivendicazione mai avvenuta, toccò a “El Toro” Omar Darío Cañas, appena 22 anni, ucciso a Bello insieme ad altre due persone nel tragitto che lo stavo portando ad assistere ad una partita delle nazionale Under 17 colombiana.

Addirittura colpito da proiettile sparato dagli spalti fu Jesus Lopez, ucciso nel corso di un’amichevole nell’agosto 1982 a Santuario, tra la squadra del San Bartolomeo ed una selezione regionale: stava dirigendosi verso la porta avversaria, tra i piedi il pallone del possibile 2-2, il suo assassino sparò dalla tribuna e non fu mai assicurato alla giustizia. Come del resto i killer di Alvaro Ortega, arbitro ucciso nel 1989 a Medellin al termine di una partita di campionato, e dieci anni dopo quelli di William Varela, suo collega, crivellato di colpi al termine di un incontro amatoriale. Una scia di sangue lunga, quella che accompagna il calcio colombiano, che sembra davvero non finire mai.