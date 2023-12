In Turchia un presidente ha picchiato un arbitro

Scene di violenza nel massimo campionato turco dove questa sera si è giocata la sfida tra Ankaragucu e Rizespor, partita testa, nonostante entrambe le squadre navighino a metà classifica. La partita è finita 1-1 con i padroni di casa passati in vantaggio con Morutan, dopo un gol annullato al Var a Sowe per fallo di mano, e ripresi al 97' da una vecchia conoscenza del calcio italiano: Adolfo Gaich passato in serie A con le maglie di Verona e Benevento senza lasciare grandi tracce.

Il presidente che picchia l'arbitro nella Serie A turca

Un finale incandescente che è trasceso in vera e propria violenza contro l'arbitro della sfida: il veterano Umet Meler. Al termine della partita il direttore di gara è stato aggredito dal presidente dell'Ankaragucu che gli ha prima sferrato un pugno in faccia e poi lo ha preso a calci. Un episodio davvero da censura, compiuto dal massimo esponente del club Faruk Koca. L'arbitro è stato poi trasportato in ospedale per gli esami del caso e per fortuna non ha avuto gravi danni dopo la violenta aggressione.