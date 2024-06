Primo rinforzo per il Cjarlins Muzane: arriva il difensore Francesco Mileto

Il Cjarlins Muzane è soddisfatto di comunicare che Francesco Mileto sarà un giocatore azzurro/arancione per la stagione sportiva 2024/2025. Difensore, classe 1995, arriva dal Cassino, con cui nell’ultimo campionato di serie D (Girone G) ha collezionato 32 presenze in campionato, 2 nei play-off e 1 in coppa Italia, segnando una rete. Vanta 179 presenze in serie D (con 7 reti), 61 in serie C (3...