Italia, le scelte di Spalletti per la Macedonia: la probabile formazione

Cresce l'attesa per vedere all'opera la nuova Italia di Luciano Spalletti. Il neo ct, che ha preso il posto del dimissionario Roberto Mancini, poi approdato in Arabia Saudita, farà il proprio esordio alla guida degli azzurri in occasione della partita contro la Macedonia del Nord, in programma sabato 9 settembre e valevole per la quinta giornata del girone C di qualificazione agli Europei 2024. Una sfida fondamentale per la nostra Nazionale, che al momento, in due due gare (l'Italia è fin qui scesa in campo meno volte a causa degli impegni nelle Final Four di Nations League), ha raccolto tre punti (sconfitta contro l'Inghilterra e vittoria contro Malta). Raccogliere l'intera posta in palio, infatti, permetterebbe agli uomini di Spalletti di prepararsi al meglio in vista dello scontro diretto in chiave secondo posto contro l'Ucraina.

La probabile formazione

L'ex allenatore del Napoli, per la sua prima in azzurro, dovrebbe affidarsi al 4-3-3, modulo provato con insistenza in questi primi giorni di lavoro a Coverciano. Pochi dubbi sembrano esserci in difesa, con Scalvini e Bastoni a comporre la coppia centrale e Di Lorenzo e Dimarco a sinistra. Un ballottaggio, invece, è ancora vivo a centrocampo per il ruolo di playmaker: a contendersi una maglia Locatelli e Cristante, con Tonali e Barella ad agire da mezzali.

Tutto ancora da decidere, infine, per quanto riguarda il tridente offensivo. Al momento per il ruolo di punta centrale Raspadori sembrerebbe in vantaggio su Immobile e Retegui, ma il giocatore del Napoli potrebbe essere impiegato anche sull'out sinistro. Probabile, poi, un posto per Chiesa, ma sperano in una maglia da titolare anche Zaniolo, Politano e Zaccagni.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione: