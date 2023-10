Italia, le scelte di Spalletti per la gara con Malta: la probabile formazione

Un match da vincere, senza se e senza ma. L'Italia di Luciano Spalletti, reduce dal fondamentale successo per 2-1 contro l'Ucraina dello scorso 12 settembre, ospiterà sabato 14 ottobre alle 20.45 al San Nicola di Bari Malta nella gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Gli azzurri, al momento, occupano il secondo posto della classifica nel girone C a pari merito con Ucraina e Macedonia del Nord (che hanno però giocato una partita in più) e devono quindi necessariamente conquistare i tre punti per non complicare il proprio cammino. Anche perché poi, alle porte, ci sarà la complicata trasferta in Inghilterra.

La probabile formazione

Spalletti, in questi giorni di lavoro a Coverciano, ha mischiato le carte, dividendo il gruppo in due squadre distinte. L'unica certezza, al momento, è rappresentata dal modulo di partenza, che sarà ancora una volta il 4-3-3. A guidare l'attacco potrebbe esserci Raspadori, affiancato probabilmente da Berardi ed uno tra Zaniolo e Kean (più indietro nelle gerarchie Scamacca e Orsolini). In mezzo al campo verso una maglia dal primo minuto in cabina di regia Locatelli, con Barella a destra ed uno tra Tonali e Frattesi a sinistra, con il ballottaggio che verrà sciolto dal ct soltanto in extremis. In difesa Mancini e Bastoni sembrano ad oggi in vantaggio su Scalvini e Acerbi per comporre la coppia centrale, con Di Lorenzo più di Darmian a destra e Dimarco a sinistra. Tra i pali confermato Donnarumma.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dell'Italia contro Malta: