Juventus, Vlahovic a guidare l'attacco con l'Atalanta: la probabile formazione

Dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Lecce. Questo l'obiettivo della Juventus, che domenica 1 ottobre, alle 18, farà visita all'Atalanta nella gara valevole per la settima giornata del campionato di serie A. Un match che si preannuncia ostico, dato che gli uomini di Gasperini, in queste prime sei partite, hanno raccolto 12 punti, soltanto uno in meno dei bianconeri. La Vecchia Signora, tuttavia, ha bisogno di fare bottino pieno per non perdere terreno dal tandem di testa formato da Inter e Milan.

Le scelte di Allegri

Massimiliano Allegri, in queste ore, sta mettendo a punti gli ultimi dettagli in vista della sfida del Gewiss Stadium. Il tecnico, che sarà ancora privo di Alex Sandro, per il quale il ritorno in campo è previsto non prima di fine ottobre-inizio novembre, può sorridere per il rientro a pieno regime di Dusan Vlahovic, che guiderà l'attacco bianconero contro la Dea. Al suo fianco potrebbe esserci spazio per Milik, autore del gol decisivo contro il Lecce, con Chiesa inizialmente in panchina.

A centrocampo inamovibili Locatelli e Rabiot, mentre Miretti insidia Fagioli, comunque favorito. Ballottaggi poi anche sulle corsie esterne: a destra si contendono una maglia McKennie e Weah, a sinistra Cambiaso e Kostic. In difesa, infine, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Gatti, che andrà così a completare il reparto con Bremer e Danilo.

La probabile formazione

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione della Juventus contro l'Atalanta: