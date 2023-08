Juventus, test di prestigio con il Real Madrid: la probabile formazione

Un'amichevole di prestigio, che, seppur sia soltanto un test, servirà a tastare il polso della Vecchia Signora. La Juventus, reduce nei giorni scorsi dall'affermazione ai calci di rigore contro il Milan (2-2 al termine dei tempi regolamentari), affronterà giovedì 3 agosto alle 1.30 italiane al Camping World Stadium di Orlando, negli Stati Uniti, il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una sfida che servirà ai bianconeri per collaudare i meccanismi di gioco in vista del via ufficiale della stagione, previsto, per Danilo e compagni, per il prossimo 20 agosto in occasione del match contro l'Udinese valevole per la prima giornata del campionato di serie A.

La probabile formazione

Massimiliano Allegri, in queste settimane di preparazione, sta lavorando con particolare insistenza sul 3-5-2, modulo che verrà proposto dal primo minuto anche nell'amichevole contro il Real Madrid. Il tecnico, per il match con i blancos, ritroverà Dusan Vlahovic, che partirà però inizialmente dalla panchina: in attacco, a far coppia con Chiesa, tra i più positivi nella gara contro il Milan, ci sarà infatti spazio per Milik. A centrocampo confermato Locatelli in cabina di regia, con McKennie e Miretti ad agire ai suoi lati. Le corsie esterne, invece, saranno presidiate da Kostic a sinistra e dal neo acquisto Weah a destra. In difesa, infine, il terzetto formato da Gatti, Bremer e Danilo, considerato in questo momento da Allegri come quello titolare.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione: