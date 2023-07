Milan, Pioli prova già gli undici titolari: la probabile formazione contro la Juventus

Un test probante, che fa seguito a quello, terminato con una sconfitta per 3-2, con il Real Madrid di pochi giorni fa. Il Milan, al Dignity Healt Sports Park di Carson, Los Angeles, affronterà venerdì 28 luglio alle 4.30 italiane (negli Stati Uniti saranno le 19.30 di giovedì 27) la Juventus di Massimiliano Allegri. Un antipasto di serie A quindi, con i rossoneri determinati a far loro la partita per mandare subito un segnale agli avversari. Sfida in cui, non a caso, il tecnico Stefano Pioli sperimenterà subito quella che, almeno ad oggi, è ritenuta nei suoi progetti la formazione titolare.

La probabile formazione

Il nuovo Milan, nelle intenzioni del tecnico, non avrà più il 4-2-3-1 come modulo base, bensì il 4-3-3, sistema di gioco ritenuto perfettamente funzionale per far rendere al meglio i nuovi acquisti. Un'attenzione particolare Pioli la sta rivolgendo al reparto offensivo, che dovrà essere maggiormente incisivo rispetto all'annata scorsa. Ed in questo senso l'allenatore sembra orientato a dare fiducia al tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao, che dovrebbero scendere insieme in campo fin dal primo minuto nell'amichevole contro la Juventus.

In mezzo al campo, oltre alla conferma di Ruben Loftus-Cheek, che sta impressionando positivamente l'ambiente rossonero in questi primi giorni di lavoro, ci sarà l'esordio dal primo minuto per Tijjani Reijnders, altro giocatore da cui il Milan si aspetta grandi cose. L'olandese, così come l'ex Chelsea, agirà da mezzala, con Krunic in cabina di regia davanti alla difesa. La difesa, invece, sarà la stessa già vista tante volte nella passata stagione, con Thiaw preferito a Kalulu e Kjaer per comporre la coppia centrale con Tomori e Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. In porta, ovviamente, l'inamovibile Maignan.