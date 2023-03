Milan, le mosse anti-Napoli di Pioli: la probabile formazione

La prima di una sfida che, nel giro di neanche venti giorni, si ripeterà per ben tre volte. Il Milan, reduce da un solo punto raccolto nelle ultime tre giornate di campionato, si prepara ad affrontare il Napoli nella 28esima giornata di serie A in una gara che sarà l'antipasto del doppio confronto nei quarti di finale di Champions League. Un match complicatissimo sulla carta, dato che gli azzurri viaggiano ormai incontrastati verso la conquista dello scudetto con i loro 71 punti raccolti fin qui, 23 in più dei rossoneri. Il Diavolo, tuttavia, cercherà di strappare un risultato positivo nella sfida contro i partenopei in programma domenica 2 aprile sia per mettere al riparo il quarto posto sia per incutere un po' di timore alla formazione di Luciano Spalletti in vista dell'incrocio europeo.

Milan, la probabile formazione contro il Napoli

Stefano Pioli, per il match di campionato contro il Napoli, dovrebbe cambiare qualcosa nella propria formazione, a partire dal modulo: la difesa a tre adottata nelle ultime settimane, infatti, verrà momentaneamente messa in soffitta, con il tecnico che farà ritorno alla linea a quattro. Un reparto, quello difensivo, che dovrà fare a meno di Kalulu, costretto ai box per un problema muscolare: a comporre la coppia centrale, insieme a Tomori, ci sarà quindi uno tra Thiaw e Kjaer, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne.

Il tecnico, per dare più equilibrio alla propria squadra, sta inoltre pensando di lanciare dal primo minuto Krunic, che potrebbe agire o da mezzala in un 4-3-3 completando la linea di centrocampo con Bennacer o Tonali o da trequartista in un 4-2-3-1. Certi del posto, infine, Giroud e Leao, con Saelemaekers e Diaz a contendersi l'ultima maglia nel reparto offensivo. Ancora da valutare le condizioni di Ibrahimovic e Messias, che, se disponibili, partiranno in ogni caso dalla panchina.