Promozione: Atletico Messina con un Salvatore Trovato in più nel "motore" 

L'Atletico Messina si è rinforzato con l'arrivo di Salvatore Trovato in vista del prossimo campionato di Promozione. Classe 1989, metterà qualità ed esperienza a servizio della squadra peloritana; può agire in tutti i ruoli del centrocampo con propensione naturale a offendere, incidendo in zona avanzata. Dopo le giovanili con Pompei e Messina Sud, Trovato ha esordito in Promozione con il Garden...