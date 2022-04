Chi vincerà la Champions League secondo i bookmakers

Sono Real Madrid, Villarreal, Manchester City e Liverpool le quattro semifinaliste dell'edizione 2021/2022 della Champions League. Blancos, Sottomarini Gialli, Citizens e Reds, ai quarti di finale, hanno avuto la meglio rispettivamente su Chelsea, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Benfica. Adesso, in semifinale, si disputeranno Real Madrid-Manchester City e Liverpool-Villarreal, con le due vincenti che si affronteranno il prossimo 28 maggio nella finalissima in programma allo Stade de France di Saint-Denis, sobborgo di Parigi. Tempo, quindi, di pronostici su chi, alla fine, alzerà il trofeo.

Vincente Champions League, le quote dei bookmakers

Per individuare quali sono le favorite alla vittoria finale della Champions League, abbiamo preso in esame le quote di tre delle principali agenzie di scommesse presenti in Italia: Snai, Bwin ed Eurobet. Tutte e tre sono concordi nell'indicare Manchester City e Liverpool le formazioni con maggior probabilità di conquistare il trofeo: il successo delle due squadre inglesi viene infatti quotato a 2,25. Più indietro il Real Madrid, quotato 6,50 da Snai e 7,50 da Bwin ed Eurobet. Ancora meno chance per il Villarreal, ritenuta la cenerentola del gruppo: il successo della formazione di Emery viene quotato 19 da Bwin, 20 da Snai e 21 da Eurobet.

Vincente Champions League, le quote Snai

Manchester City 2,25

Liverpool 2,25

Real Madrid 6,50

Villarreal 20

Vincente Champions League, le quote Bwin

Manchester City 2,25

Liverpool 2,25

Real Madrid 7,50

Villarreal 19

Vincente Champions League, le quote Eurobet