Pronostici Mondiali 2022 Qatar, tre possibili risultati a sorpresa della terza giornata

Si chiude la fase a gironi dei Mondiali 2022. Tra il 29 novembre ed il 2 dicembre si disputerà infatti la terza e ultima giornata prima del via della fase ad eliminazione diretta, in programma a partire da sabato 3. L'unica formazione già con la qualificazione agli ottavi in tasca è la Francia, praticamente già certa anche del primo posto nel girone. Tutte le altre, comprese le big, dovranno invece attendere gli ultimi novanta minuti. Fortemente in bilico il Belgio, chiamato a battere la Croazia (in caso di pareggio deve sperare in una sconfitta del Marocco con il Canada ed una migliore differenza reti rispetto alla formazione di Regragui) e l'Argentina, che si giocherà la qualificazione nel match contro la Polonia.

Mondiali 2022, i possibili risultati a sorpresa della terza giornata della fase a gironi

L'Iran che non cade contro gli Stati Uniti

Una sfida infuocata, sia fuori dal campo sia per quanto riguarda questioni strettamente calcistiche. L'Iran, con il successo contro il Galles, si è messo in seconda posizione nel girone B e passerebbe il turno anche con un pareggio nel caso in cui la formazione di Page non dovesse battere l'Inghilterra. Obbligati a vincere, invece, gli Stati Uniti, che potrebbero però sbattere sul muro iraniano.

Il Belgio eliminato dalla Croazia

Situazione complicatissima per il Belgio, chiamato alla vittoria contro la Croazia per staccare il pass per il turno. Gli uomini di Martinez, tuttavia, hanno mostrato più ombre che luci nelle prime due partite e la sensazione è che, contro questa Croazia, potrebbero scivolare nuovamente, dicendo addio ai Mondiali già nella fase a gironi.

Il Senegal che batte l'Ecuador

La vittoria con il Qatar ha rimesso in corsa il Senegal, chiamato adesso alla vittoria contro l'Ecuador. Ai sudamericani basterà anche un pari, mentre gli africani sono praticamente obbligati al successo (in caso di pareggio dovrebbero sperare in un improbabile ko dell'Olanda con il Qatar). E gli uomini di Cissé, malgrado l'assenza della stella Sadio Mané, sembrano avere le carte in tavola per fare il colpaccio.