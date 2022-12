Mondiali 2022, i pronostici dei quarti di finale

Con le vittorie nella giornata di ieri di Marocco e Portogallo rispettivamente su Spagna e Svizzera, si è completato il quadro dei quarti di finale dei Mondiali 2022. Nell'ordine si disputeranno Croazia-Brasile (venerdì 9 dicembre alle 16 italiane), Olanda-Argentina (venerdì 9 alle 20), Marocco-Portogallo (sabato 10 alle 16) e Inghilterra-Francia (sabato 10 alle 20). Tutte sfide ricche di fascino, con il tabellone formato da sette big e la sorpresa Marocco, giunta fino a questo punto del torneo con pieno merito. In semifinale si incrocieranno le vincenti di Croazia-Brasile e Olanda-Argentina e quelle di Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia.

Croazia-Brasile

Da una parte i vice campioni del mondo in carica, dall'altra quella che, a detta di molti, è la favorita numero uno alla vittoria finale. Quella tra Croazia e Brasile sarà una sfida ricca di contenuti tecnici, dato che la formazione di Dalic può contare su uno dei migliori centrocampi dell'intero torneo. La qualità della rosa verdeoro, invece, non ha certo bisogno di presentazioni e, mai come quest'anno, si presenta completa in ogni reparto. La Croazia ha staccato il pass per i quarti spuntandola solamente ai calci di rigore contro il Giappone ed anche nella fase a gironi, dove Modric e compagni avevano chiuso in seconda posizione, era arrivata soltanto una vittoria, quella per 4-1 contro il Canada (pareggi per 0-0 invece con Marocco e Belgio). Insomma, un cammino non poi così brillante.

Il Brasile, invece, ai quarti ci è arrivato con la pipa in bocca travolgendo per 4-1 la Corea del Sud dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone. Ed anche nel match con la Croazia i verdeoro partono con i favori del pronostico.

Chi passa il turno: Croazia 25%, Brasile 75%

Olanda-Argentina

Sfida ricca di fascino, quella tra Olanda e Argentina. Gli orange, pur senza riempire gli occhi, si sono spinti fino ai quarti di finale abbastanza agevolmente: primo posto nel girone davanti a Senegal, Ecuador e Qatar e vittoria per 3-1 agli ottavi contro gli Stati Uniti. L'Albiceleste, invece, ha dovuto fare i conti con il brivido iniziale scaturito dall'inattesa sconfitta con l'Arabia Saudita, poi sono arrivate le vittorie con Messico, Polonia e, agli ottavi, Australia. Entrambe le formazioni, tuttavia, non hanno convinto appieno dal punto di vista delle prestazioni e la sensazione è che, alla fine, possano fare la differenza le individualità. E l'Argentina, trascinata da Lionel Messi, sembra averne di più di un'Olanda che, da parte sua, fa però della solidità la sua arma migliore.

Chi passa il turno: Olanda 35%, Argentina 65%

Marocco-Portogallo

Marocco-Portogallo è il quarto di finale che non ti aspetti. Non certo per la presenza dei lusitani, fin da principio nel ventaglio delle pretendenti al titolo, quanto per quella dei nordafricani, vera rivelazione del torneo. Gli uomini di Regragui hanno chiuso al primo posto davanti a Croazia, Belgio e Canada il girone con ben 7 punti conquistati in tre gare e poi, agli ottavi, hanno fatto fuori la quotata Spagna dal dischetto. Un ruolino di marcia impressionante, che deve far drizzare le antenne al Portogallo, che agli ottavi ha travolto per 6-1 la Svizzera. La formazione di Santos dispone sicuramente di un tasso tecnico superiore, ma il Marocco, fin qui, ha mostrato un'organizzazione di squadra quasi perfetta, tanto che l'unica rete subita, quella contro il Canada, è arrivata con una sfortunata autorete. Ai quarti, tuttavia, gli africani potrebbero pagare lo sforzo di una sfida, quella con la Spagna, durata oltre 120 minuti.

Chi passa il turno: Marocco 20%, Portogallo 80%

Inghilterra-Francia

Quella tra Inghilterra e Francia, per i valori che ci saranno in campo, avrebbe potuto tranquillamente essere una finale. Da una parte Kane, Foden, Saka, Rashford, Mount, Bellingham, dall'altra Mbappé, Griezmann, Dembelé, Giroud, Coman, Hernandez e tanti altri ancora. Sul rettangolo verde ci sarà un talento sconfinato e la partita si preannuncia più incerta che mai. I francesi, malgrado i numerosi infortuni che hanno falcidiato l'organico di Deschamps, sono una delle squadre più complete del torneo, mentre gli inglesi, rispetto ad Euro 2020, quando si arresero dal dischetto in finale all'Italia, sembrano aver compiuto un ulteriore salto di qualità. Novanta (o forse più) minuti in cui a fare la differenza saranno i dettagli. Un leggero vantaggio lo diamo ai transalpini, che possono contare su un Mbappé straripante e che, ad ogni modo, sono i campioni del mondo in carica.

Chi passa il turno: Inghilterra 45%, Francia 55%