Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 19ª giornata

Ultimo turno di campionato prima della sosta natalizia. Tra il 21 ed il 22 dicembre si disputerà la diciannovesima giornata, che sarà aperta martedì alle 20.45 da Juventus-Cagliari (la Salernitana, attesa dall'Udinese alle 18.30, non è partita per il Friuli in seguito ad alcune positività al Covid nel gruppo squadra) per chiudersi mercoledì alle 20.45 con le sfide Empoli-Milan e Napoli-Spezia. L'Inter capolista ospiterà a San Siro il Torino, mentre l'Atalanta è attesa dal Genoa. Impegno interno con la Sampdoria per la Roma, Lazio a Venezia. Completano il quadro Sassuolo-Bologna e Verona-Fiorentina.

19ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

La Lazio che impatta a Venezia

La Lazio è reduce dalla vittoria interna con il Genoa, ma i biancocelesti, in questa prima parte di stagione, hanno viaggiato spesso a corrente alternata. Quella del Penzo sarà una sfida più insidiosa di quanto possa sembrare per gli uomini di Sarri, con il Venezia che, tra le mura amiche, ha già battuto la Roma e fermato sul pari la Juventus.

Il Bologna che espugna il Mapei Stadium

Momento difficile per il Bologna, reduce da tre sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare i rossoblù nella parte destra della classifica. La squadra di Mihajlovic proverà a rialzare la testa nel derby emiliano, contro un avversario in serie positiva da sei giornate.

Il Milan che non riesce ad espugnare Empoli

È un Milan in netto calo, quello visto nelle ultime settimane. I rossoneri, reduci dal ko interno con il Napoli, hanno ottenuto soltanto due vittorie (contro Genoa e Salernitana, squadre in piena zona retrocessione) nelle ultime sette gare. Un momento di scarsa forma di cui è pronto ad approfittarne per strappare un risultato positivo l'Empoli di Andreazzoli, autentica rivelazione di questa prima parte di torneo.