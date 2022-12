Mondiali 2022, i pronostici delle semifinali

Argentina-Croazia e Francia-Marocco. Queste saranno le semifinali dei Mondiali 2022, che si disputeranno nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 dicembre. Prima sfida in programma quella tra l'Albiceleste, che nei quarti ha superato ai rigori l'Olanda, e i croati, che, a sorpresa, hanno eliminato il Brasile. Succesivamente toccherà al match tra i campioni del mondo in carica, che ai quarti hanno avuto la meglio sull'Inghilterra di Southgate, e i nordafricani, autentica rivelazione del torneo: la formazione di Regragui, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo F davanti a Croazia, Belgio e Canada, ha avuto la meglio nella fase ad eliminazione diretta sulle quotate Spagna e Portogallo.

Argentina-Croazia

Tanto talento in campo nella sfida Argentina-Croazia, rappresentato al meglio dagli uomini simbolo delle squadre: Lionel Messi e Luka Modric. I sudamericani, dopo il grande spavento iniziale, con l'Albiceleste sconfitta all'esordio dall'Arabia Saudita, sono stati capaci di raddrizzare la barca chiudendo al primo posto la fase a gironi ed eliminando poi l'Australia agli ottavi e l'Olanda ai quarti. Gli argentini, tuttavia, hanno mostrato di avere qualche limite soprattutto in fase di gestione del risultato: gli australiani, agli ottavi, hanno infatti sfiorato nel finale il clamoroso pareggio dopo essere andati sotto di due reti, mentre gli orange, ai quarti, il doppio svantaggio erano addirittura riusciti a recuperarlo nei minuti finali di gara portando la sfida ai supplementari. Insomma, la sensazione è che quest'Argentina non sia imperforabile.

La Croazia, pur senza brillare particolarmente, si è invece confermata squadra solida, spingendosi fino alla semifinale a suon di pareggi: l'unica vittoria nei novanta minuti degli uomini di Dalic è arrivata contro il Canada (4-1) nella fase a gironi. Modric e compagni, tuttavia, possono contare su un centrocampo di altissimo livello, capace di prendere in mano le redini del gioco contro qualsiasi avversario. Ecco perché il pronostico della partita è più incerto di quanto possa sembrare a primo impatto. Un leggero vantaggio lo diamo all'Argentina che può contare su un Messi carico a mille, ma la Croazia, le sue chances, le avrà eccome.

Chi passa il turno: Argentina 60%, Croazia 40%

Francia-Marocco

Francia-Marocco è la semifinale che non ti aspetti. Non tanto per la presenza dei transalpini, campioni del mondo in carica e tra i grandi favoriti alla vittoria finale fin dalla vigilia, quanto per quella degli uomini di Regragui, capaci di scrivere la storia portando fino a questo punto del torneo per la prima volta una Nazionale africana. I francesi, che ai quarti hanno eliminato in un match equilibratissimo l'Inghilterra, dispongono ovviamente di un tasso tecnico superiore, ma c'è un dato che rende evidente come la gara sia tutt'altro che scontata: quello relativo ai gol subiti dal Marocco. Gli africani, fin qui, hanno incassato soltanto una rete, anzi, un'autorete nella gara vinta contro il Canada: per il resto porta inviolata contro Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo, tutte big del calcio mondiale. Ed il Marocco, arrivato a questo punto, vuole continuare a sognare, anche se sarà tutt'altro che semplice fermare una fortissima Francia.

Chi passa il turno: Francia 75%, Marocco 25%