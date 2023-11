Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 13esima giornata

Si disputerà tra il 25 ed il 27 novembre la 13esima giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, sabato alle 15, l'anticipo Salernitana-Lazio, a chiuderlo, lunedì alle 20.45, il posticipo Bologna-Torino. Tra le sfide in calendario spicca il derby d'Italia Juventus-Inter, che metterà in palio tre punti pesantissimi per la testa della classifica. Impegno interno con la Fiorentina per il Milan, Napoli sul campo dell'Atalanta. Completano il quadro Cagliari-Monza, Frosinone-Genoa, Empoli-Sassuolo, Roma-Udinese e Verona-Lecce.

I possibili risultati a sorpresa

Il blitz del Sassuolo

Inizio di stagione non particolarmente convincente, quello del Sassuolo. I neroverdi, al momento, hanno soltanto due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sono reduci da sei gare senza vittorie. Un successo che Berardi e compagni cercheranno di conquistare al Castellani di Empoli per allontanarsi dalle sabbie mobili.

Il ritorno alla vittoria del Verona

Una profonda crisi, quella che sta vivendo il Verona. Gli scaligeri, dopo aver vinto le prime due gare di campionato, si sono praticamente fermati, raccogliendo appena due punti nelle successive dieci gare. La sfida interna contro il Lecce, che ha bruscamente frenato dopo la partenza sprint, potrebbe però essere l'occasione giusta per tornare a riassaporare il successo.

Il Milan che non supera la Fiorentina

Un momento non certo semplice, quello che sta attraversando il Milan. I rossoneri, nelle ultime quattro giornate di campionato, hanno raccolto solamente due punti e si presenteranno alla sfida con la Fiorentina con un attacco in piena emergenza. Una situazione di cui i viola, che viaggiano nelle zone nobili della classifica, sono pronti ad approfittare.