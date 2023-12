Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 15ª giornata

Torna in campo la Serie A. Tra venerdì 8 e lunedì 11 dicembre si disputerà la 15esima giornata, che sarà aperta dal big match Juventus-Napoli per poi chiudersi con il posticipo Cagliari-Sassuolo. L'Inter capolista ospiterà a San Siro l'Udinese, mentre il Milan farà visita all'Atalanta. Impegno interno con la Fiorentina per la Roma, Lazio a Verona. Completano il programma Frosinone-Torino, Monza-Genoa, Salernitana-Bologna ed Empoli-Lecce.

I possibili risultati a sorpresa

Il Milan che non passa a Bergamo

Non certo un periodo brillante per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri, nelle ultime quattro gare, hanno raccolto soltanto un punto scivolando all'ottavo posto della classifica. Un ruolino di marcia che potrebbe far pensare al Milan di poter avere vita facile al Gewiss Stadium, ma la Dea, di fronte al proprio pubblico, farà di tutto per rialzare la testa e non perdere ulteriore contatto dalla zona Champions.

Il Torino che espugna Frosinone

Buon momento di forma per il Torino, capace di raccogliere dieci punti nelle ultime cinque gare. I granata, adesso, cercheranno il blitz a Frosinone contro una squadra, quella ciociara, capace di andare al di là di ogni più rosea aspettativa in questa prima parte di stagione.

Il ritorno alla vittoria del Lecce

Dopo una partenza sprint, il Lecce pare essersi arenato, tanto da non trovare i tre punti da ben nove giornate di campionato. La trasferta sul campo del pericolante Empoli, per i salentini, pare l'occasione giusta per ritrovare il sorriso.