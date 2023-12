Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 16ª giornata

Tra venerdì 15 e lunedì 18 dicembre si disputerà la 16esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta dall'anticipo Genoa-Juventus. L'Inter capolista sarà impegnata all'Olimpico contro la Lazio, mentre il Milan ospiterà a San Siro il Monza. Napoli in casa con il Cagliari, Roma a Bologna. Completano il programma Lecce-Frosinone, Torino-Empoli, Udinese-Sassuolo, Fiorentina-Verona e Atalanta-Salernitana.

I possibili risultati a sorpresa

Il Bologna che supera la Roma

Tra le sorprese di questa prima parte di campionato c'è senza dubbio il Bologna, capace di inserirsi nella lotta per un posto per l'Europa. I rossoblù, che hanno fin qui perso appena due partite, ospiteranno al Dall'Ara la Roma di Mourinho in un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto: una sfida che gli uomini di Thiago Motta possono far loro.

Il blitz del Sassuolo

Momento non semplice per il Sassuolo, reduce dai ko con Roma e Cagliari. Una striscia negativa che ha fatto sì che i neroverdi si siano visti pericolosamente avvicinare la zona retrocessione, adesso distante appena tre lunghezze. La formazione di Dionisi, tuttavia, ha le potenzialità per allontanarsi dalle zone calde della classifica e a Udine, contro un avversario che ha vinto appena una partita, può andare a caccia dell'intera posta in palio.

Il ritorno alla vittoria del Lecce

Il Lecce, dopo una partenza sprint, ha bruscamente frenato, tanto da non trovare i tre punti dallo scorso 22 settembre. Un'astinenza che i salentini cercheranno di interrompere nella sfida interna contro il Frosinone di Di Francesco.