Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 20ª giornata

Si giocherà tra il 27 ed il 30 gennaio la 20esima giornata del campionato di serie A, la prima del girone di ritorno. Un turno in cui il Napoli capolista sarà impegnato allo stadio Maradona contro la Roma di Mourinho, mentre il Milan, prima inseguitrice degli azzurri, ospiterà a San Siro il Sassuolo. Trasferta a Cremona per l'Inter, Lazio e Juventus in casa rispettivamente contro Fiorentina e Monza. Completano il quadro Bologna-Spezia, Lecce-Salernitana, Empoli-Torino, Atalanta-Sampdoria e Udinese-Verona.

20esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il ritorno alla vittoria della Salernitana

Non certo un buon momento di forma, quello attraversato dalla Salernitana. I granata non trovano i tre punti dallo scorso 30 ottobre, quando, a sorpresa, batterono a domicilio per 3-1 la Lazio. Da allora, nelle restanti sette gare, soltanto due punti per i campani. Una striscia negativa che il tecnico Davide Nicola vuole interrompere al via del Mare di Lecce.

Il blitz del Torino

Un'ottima prestazione, quella da cui è reduce il Torino. Gli uomini di Juric, nella scorsa giornata, hanno espugnato il Franchi di Firenze grazie ad una rete di Miranchuk. Un colpo esterno al quale i granata vogliono dare seguito anche ad Empoli contro un avversario imbattuto nelle ultime cinque giornate. Gara quindi ostica, ma che il Toro ha le potenzialità per far sua.

Il Napoli che non batte la Roma

Senza rivali. Così può definirsi il campionato del Napoli, che sta letteralmente dominando il torneo di serie A. Dodici i punti di vantaggio degli azzurri sul Milan ed un girone di andata chiuso a quota 50. Il rischio, in questo caso, è che rischi di subentrare un po' di appagamento e la Roma, imbattuta da sei giornate ed alla ricerca di un posto Champions, è pronta ad approfittarne.