Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 23ª giornata

Si disputerà tra il 17 ed il 20 febbraio la 23esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì sera dall'anticipo Sassuolo-Napoli per chiudersi poi con il Monday Night Torino-Cremonese. L'Inter, reduce dall'opaco pareggio con la Sampdoria, ospiterà a San Siro l'Udinese, mentre il Milan farà visita al Monza. Impegni interni contro Lecce e Verona per Atalanta e Roma, Juventus al Picco di Spezia. Completano il quadro Sampdoria-Bologna, Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio.

23esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il ritorno alla vittoria della Sampdoria

Situazione disperata per la Sampdoria, penultima in classifica a -8 dalla zona salvezza. I blucerchiati, tuttavia, hanno mostrato di essere ancora vivi nella partita contro l'Inter, nella quale, malgrado il tasso tecnico decisamente inferiore a quello dei nerazzurri, sono riusciti a strappare un prezioso pareggio. Un buon viatico in vista della gara con il Bologna, in cui i doriani andranno alla ricerca di quella vittoria che manca dallo scorso 4 gennaio.

La Lazio che non passa a Salerno

Momento complicato per la Lazio, che ha raccolto appena due punti nelle ultime tre giornate. I biancocelesti sembrano aver perso brillantezza e la partita di Salerno si preannuncia tutt'altro che semplice: i granata, infatti, hanno appena cambiato allenatore, con Paulo Sousa che ha preso il posto di Davide Nicola. E di solito, in questi casi, c'è sempre una scossa nell'immediato.

Il Sassuolo che ferma il Napoli

Viaggia ormai spedito verso lo scudetto, il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri possono vantare un rassicurante +15 sulla seconda posizione, attualmente occupata dall'Inter. Un ampio margine che, considerata anche l'imminente gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, potrebbe forse far abbassare la tensione ai partenopei, con i neroverdi, reduci da quattro risultati utili consecutivi, pronti ad approfittarne.