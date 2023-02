Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 24ª giornata

Tra il 25 ed il 28 febbraio si disputerà la 24esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta sabato alle 18 dall'anticipo che vedrà impegnato il Napoli capolista sul campo dell'Empoli. L'Inter farà visita al Bologna, mentre il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro l'Atalanta in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions. Roma a Cremona, derby con il Torino per la Juventus. Completano il quadro Lecce-Sassuolo, Salernitana-Monza, Udinese-Spezia, Verona-Fiorentina e Lazio-Sampdoria.

24esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il ritorno alla vittoria della Salernitana

Momento buio per la Salernitana, reduce da tre sconfitte consecutive. I granata, dopo una buona prima parte di stagione, hanno perso continuità e adesso sono pericolosamente scivolati a ridosso della zona retrocessione, distante solamente quattro lunghezze. Paulo Sousa, dopo il ko nel debutto contro la Lazio, vuole i suoi primi punti sulla panchina dei campani nel match contro il Monza, sfida in cui i suoi uomini andranno a caccia dell'intera posta in palio per tornare a respirare.

Il Verona che inguaia la Fiorentina

La sconfitta con la Roma ha messo fine ad una striscia di quattro risultati utili consecutivi, ma il Verona visto in questo 2023 pare lontano parente di quello confusionario e privo di identità della prima parte di stagione. Gli scaligeri, terzultimi a -2 dallo Spezia, sono tornati a sperare nella salvezza e lunedì, contro un avversario, la Fiorentina, che sta trovando più difficoltà del previsto, potrebbe essere l'occasione giusta per accorciare ulteriormente il gap dalle rivali.

L'Atalanta che espugna San Siro

Il Milan, dopo la profonda crisi di inizio 2023, è tornato a sorridere con le ultime tre vittorie consecutive, ma domenica, di fronte al proprio pubblico, affronterà una delle squadre più imprevedibili del torneo, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, reduci dal ko interno con il Lecce, hanno più volte dimostrato di saper stupire, come avvenuto appena due settimane fa con il blitz dell'Olimpico contro la Lazio. Un'impresa che la Dea vuole ripetere a San Siro.