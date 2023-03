Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 25ª giornata

Tra il 3 ed il 6 marzo si disputerà la 25esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì sera dall'anticipo che vedrà impegnato il Napoli capolista allo stadio Maradona contro la Lazio. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal ko di Bologna, ospiterà a San Siro il Lecce, mentre il Milan, che ha affiancato al secondo posto proprio i nerazzurri grazie alla vittoria con l'Atalanta, sarà impegnato sul campo della Fiorentina. Super sfida Roma-Juventus, in zona salvezza incandescente Spezia-Verona. Completano il quadro Monza-Empoli, Atalanta-Udinese, Sampdoria-Salernitana, Sassuolo-Cremonese e Torino-Bologna.

25esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il secondo risultato utile consecutivo della Cremonese

Finalmente, dopo 23 tentativi andati a vuoto, la Cremonese ha colto la prima vittoria del suo campionato. I grigiorossi, nell'ultimo turno, hanno superato allo Zini per 2-1 la Roma regalando la prima gioia ai loro tifosi. Un successo che tiene in vita qualche piccola speranza salvezza, da rinfocolare nella delicata trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I neroverdi, grazie alle tre vittorie ottenute nelle ultime cinque gare, si sono allontanati dalle zone calde ed i lombardi potrebbero presentarsi alla sfida con maggior fame.

La Fiorentina che rallenta il Milan

Una vittoria, quella netta ottenuta a Verona nell'ultimo turno, che la Fiorentina vuole trasformare nella vera svolta della propria stagione. I viola, fin qui deludenti in campionato, vogliono dare continuità ai propri risultati per allontanarsi definitivamente dalle zone pericolose della classifica. Il prossimo impegno contro un rinato Milan non è certo sulla carta dei più semplici, ma gli uomini di Italiano venderanno cara la pelle per regalare una soddisfazione ai propri tifosi.

Il blitz della Salernitana

La situazione, per la Sampdoria, è sempre più disperata. Il ko con la Lazio e la contemporanea vittoria della Cremonese con la Roma hanno fatto precipitare i blucerchiati all'ultimo posto della classifica, a -9 dalla zona salvezza. A tutto ciò si aggiungono i ben noti problemi societari che non lasciano certamente lavorare al meglio la formazione di Stankovic: una situazione di cui è pronta ad approfittare la Salernitana, galvanizzata dal 3-0 rifilato al Monza.