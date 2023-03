Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 26ª giornata

Tra il 10 ed il 13 marzo si disputerà la 26esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta dall'anticipo del venerdì sera Spezia-Inter. Il Napoli capolista affronterà allo stadio Maradona l'Atalanta, mentre il Milan sarà impegnato a San Siro nel posticipo contro la Salernitana. Impegni interni rispettivamente con Sassuolo e Sampdoria per Roma e Juventus, mentre la Lazio farà visita al Bologna. Completano il programma Empoli-Udinese, Lecce-Torino, Cremonese-Fiorentina e Verona-Monza.

26esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La Lazio che non passa a Bologna

Le ultime tre vittorie consecutive, di cui l'ultima, a sorpresa, colta sul campo del Napoli capolista, hanno rilanciato le ambizioni della Lazio, adesso terza in classifica. I biancocelesti, tuttavia, affronteranno un avversario che nelle ultime settimane ha saputo stupire, superando di fronte al proprio pubblico anche l'Inter di Simone Inzaghi. Ecco perché per gli uomini di Maurizio Sarri la sfida del Dall'Ara sarà tutt'altro che semplice, con i rossoblù che potrebbero anche rallentare i capitolini.

La vittoria del Verona

Un solo punto nelle ultime tre giornate per il Verona, che ha così rallentato la sua rincorsa verso la zona salvezza. Il pari di Spezia, tuttavia, mantiene vive le speranze salvezza degli scaligeri, che, contro il Monza, andranno alla ricerca di quelli che potrebbero essere tre punti fondamentali. Una gara in cui i veneti spingeranno al massimo dal punto di vista dell'intensità e dell'agonismo.

Il blitz dell'Udinese

L'Udinese, dopo un ottimo inizio di stagione, ha rallentato il proprio ritmo e non trova i tre punti dallo scorso 22 gennaio, quando espugnò per 1-0 il campo della Sampdoria. La sfida di Empoli non sarà priva di insidie, ma anche i toscani stanno vivendo un momento non particolarmente brillanti: gli azzurri, nelle ultime sei giornate, hanno raccolto solamente tre pareggi e per i friulani potrebbe essere l'occasione giusta per tornare alla vittoria.