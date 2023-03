Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 27ª giornata

Tra il 17 ed il 19 marzo si disputerà la 27esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì alle 18.30 dall'anticipo Sassuolo-Spezia. Un turno in cui spiccano il derby d'Italia Inter-Juventus e quello della Capitale Roma-Lazio, sfide che metteranno in palio punti pesantissimi per l'Europa. Il Napoli capolista farà visita al Torino, mentre il Milan è atteso dall'Udinese. Completano il programma Atalanta-Empoli, Monza-Cremonese, Salernitana-Bologna, Sampdoria-Verona e Fiorentina-Lecce.

27esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il blitz del Verona

La situazione della Sampdoria, ultima in classifica insieme alla Cremonese con appena 12 punti raccolti in 26 gare e a -12 dalla zona salvezza, è ormai disperata. Diverso, invece, il discorso del Verona, che, malgrado un divario di cinque punti dal quartultimo posto, può ancora sperare nella salvezza: ecco perché alla sfida di Marassi gli scaligeri si presenteranno forse più affamati dei blucerchiati, ormai quasi rassegnati al loro destino.

La vittoria della Salernitana

Un pareggio, quello ottenuto a San Siro contro il Milan, che ha dato sicuramente morale alla Salernitana. I granata, quintultimi a +7 dalla zona retrocessione, vogliono chiudere il prima possibile il discorso salvezza e contro il Bologna, reduce dall'ottimo pareggio interno contro la Lazio, andranno a caccia di una pesantissima vittoria che, viste le ultime prestazioni, sembra alla portata degli uomini di Paulo Sousa.

Il Sassuolo che non supera lo Spezia

Ottimo momento di forma per il Sassuolo, che, nelle ultime tre giornate, ha raccolto altrettante vittorie. Venerdì, al Mapei Stadium, arriverà però uno Spezia altrettanto in salute (una vittoria e due pareggi nelle ultime tre partite) ed affamato di punti: un match ricco di insidie quindi per i neroverdi, che potrebbero non superare le resistenze liguri.