Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 28ª giornata

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A. Tra il 1 ed il 3 aprile si giocherà la 28esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Cremonese-Atalanta. Tra le sfide in programma il big match Napoli-Milan, antipasto del confronto ai quarti di finale di Champions League, e l'interessante Inter-Fiorentina. Impegni interni rispettivamente contro Verona e Sampdoria per Juventus e Roma, mentre la Lazio, al momento terza forza del torneo, farà visita al Monza. Completano il programma Bologna-Udinese, Spezia-Salernitana, Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino.

28esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il Monza che ferma la Lazio

La Lazio, nelle ultime settimane, ha inserito le marce alte, raccogliendo 13 punti, di cui 3 nel derby contro la Roma, nelle ultime cinque gare. I biancocelesti, tuttavia, sono attesi da una sfida tutt'altro che semplice, quella dell'U-Power Stadium con il Monza. I brianzoli, imbattuti nelle ultime tre uscite, vorranno andare alla ricerca di un risultato di prestigio per confermare quanto di buono fatto vedere in questo 2023.

La Salernitana che sorprende lo Spezia

Vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza, quello in programma domenica al Picco. Lo Spezia, quartultimo a +5 dalla zona retrocessione, ospiterà la Salernitana, che precede in classifica i liguri di tre punti. Una sfida fondamentale soprattutto per gli uomini di Gotti, ma la formazione campana, sotto la guida di Paulo Sousa, ha ritrovato fiducia ed entusiasmo e potrebbe anche fare il colpaccio.

Il blitz del Torino

Una sfida ricca di spunti quella tra Torino e Sassuolo, formazioni alla ricerca di un posto nella parte sinistra della classifica. I neroverdi vengono da ben quattro vittorie consecutive, ma i granata hanno saputo più volte stupire nel corso di questa stagione. Ed al Mapei Stadium andranno alla ricerca dell'intera posta in palio.