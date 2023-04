Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 30ª giornata

Tra il 14 ed il 17 aprile si disputerà la 30esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì alle 18.30 dall'anticipo Cremonese-Empoli. Il Napoli capolista ospiterà allo stadio Maradona il Verona, mentre la Lazio di Maurizio Sarri farà visita allo Spezia. Impegni interni rispettivamente con Udinese e Monza per Roma e Inter, Milan e Juventus attese da Bologna e Sassuolo. Completano il programma Lecce-Sampdoria, Torino-Salernitana e Fiorentina-Atalanta.

30esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

L'Atalanta che espugna il Franchi

L'Atalanta, nell'ultima giornata, è stata inaspettatamente superata a domicilio dal Bologna. Un ko che i bergamaschi, al momento sesti in classifica ed ancora in corsa per un posto Champions, vorranno riscattare al Franchi contro la Fiorentina. La sfida non è certo delle più semplici, dato che i viola, nelle ultime sette gare di campionato, hanno raccolto cinque vittorie e due pareggi, ma la Dea vuole fare il colpaccio per rilanciare le proprie ambizioni europee.

La seconda vittoria consecutiva della Cremonese

Una situazione che rimane disperata, ma il blitz esterno sul campo della Sampdoria potrebbe aver restituito un po' di fiducia alla Cremonese. I grigiorossi, nel prossimo turno, ospiteranno allo Zini l'Empoli, formazione che, al momento, sembra in una posizione tranquilla: un'occasione che gli uomini di Ballardini proveranno a sfruttare.

Il Milan che impatta a Bologna

La pesantissima vittoria nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli avrà riempito il serbatoio di entusiasmo del Milan, che, tuttavia, potrebbe pagare dazio lo sforzo messo in campo con gli azzurri nella sfida del Dall'Ara di Bologna. I rossoblù, inoltre, stanno attraversando un ottimo momento di forma, come dimostrano gli otto punti raccolti nelle ultime quattro giornate.