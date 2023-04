Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 31ª giornata

Tra il 21 ed il 24 aprile si disputerà la 31esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì sera dall'anticipo Verona-Bologna. Big match del turno sarà Juventus-Napoli, sfida in cui gli azzurri vorranno tornare a sorridere dopo l'eliminazione dalla Champions League. La Lazio, seconda forza del torneo, ospiterà all'Olimpico il Torino, mentre la Roma sarà attesa dalla delicata trasferta sul campo dell'Atalanta. Impegno interno contro il Lecce per il Milan, Inter a Empoli. Completano il programma Salernitana-Sassuolo, Sampdoria-Spezia, Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese.

31esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

L'Atalanta che supera la Roma

Momento di forma non particolarmente brillante per l'Atalanta, che nelle ultime due gare ha raccolto solamente un punto. I bergamaschi, nel prossimo turno, se la vedranno al Gewiss Stadium contro la Roma di José Mourinho, attualmente terza forza del torneo. I giallorossi, tuttavia, in trasferta hanno mostrato fin qui qualche limite e la Dea potrebbe approfittarne per far sua la sfida.

Il terzo risultato utile della Cremonese

La Cremonese, con le vittorie contro Sampdoria ed Empoli, è tornata a riaccendere una timida fiammella in chiave salvezza. Per sperare ancora nella clamorosa impresa, i grigiorossi avranno bisogno di un risultato positivo a Udine contro una formazione che, nelle ultime settimane, sembra aver tirato un po' i remi in barca.

Il blitz della Fiorentina

La Fiorentina vista nelle ultime settimane non è neanche lontana parente di quella impacciata della prima parte di stagione. I viola, in campionato, sono reduci da otto risultati utili consecutivi: una striscia che la formazione di Italiano vuole prolungare all'U-Power Stadium di Monza, possibilmente cogliendo l'intera posta in palio.