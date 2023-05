Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 33ª giornata

Tra il 3 ed il 4 maggio si disputerà la 33esima giornata del campionato di serie A. Il Napoli, che potrebbe conquistare matematicamente il terzo scudetto della sua storia, è atteso alla Dacia Arena dall'Udinese, mentre la Lazio, prima inseguitrice degli azzurri, ospiterà all'Olimpico il Sassuolo. Impegni interni anche per Juventus e Milan, che affronteranno rispettivamente Lecce e Cremonese, mentre Inter e Roma faranno visita a Verona e Monza. Completano il programma Atalanta-Spezia, Sampdoria-Torino e Salernitana-Fiorentina.

32esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La Roma che non passa a Monza

Il pareggio subìto in extremis con il Milan non può che aver lasciato del rammarico in bocca alla Roma, che era riuscita proprio nell'extratime a sbloccare la sfida con i rossoneri. I giallorossi, adesso, faranno visita ad un Monza che sta attraversando un ottimo momento di forma: i brianzoli si presenteranno all'impegno reduci da tre successi consecutivi e cercheranno di rallentare la corsa Champions degli uomini di Mourinho.

La Salernitana che ferma la Fiorentina

La Fiorentina, in questo 2023, ha messo le marce alte, risalendo rapidamente la classifica in campionato e giungendo fino in fondo alle coppe, dove ha staccato il pass per la semifinale di Conference League e la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia. Il match di Salerno, contro un avversario che vuole chiudere il discorso salvezza, non si preannuncia però dei più semplici, con i granata che tenteranno di far loro l'intera posta in palio.

L'Inter frenata dal Verona

L'Inter, nelle ultime settimane, pare aver ritrovato brillantezza e sicurezza, ma alle porte c'è un test che, malgrado la differenza di punti in classifica, sarà più ostico di quanto si possa pensare: il Verona, imbattuto da quattro gare, vuole infatti fortemente la salvezza e darà tutto per strappare un risultato positivo anche con i nerazzurri.