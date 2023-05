Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 34ª giornata

Si disputerà tra il 6 e l'8 maggio la 34esima giornata del campionato di serie A, che vedrà in calendario ben tre scontri diretti per l'Europa: Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus. Infuocate sfide anche in chiave salvezza con Cremonese-Spezia e Lecce-Verona, mentre il Napoli di Luciano Spalletti, appena laureatosi campione d'Italia in carica, ospiterà al Maradona la Fiorentina. Completano il programma Torino-Monza, Udinese-Sampdoria, Empoli-Salernitana e Sassuolo-Bologna.

33esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La Cremonese che fa suo lo scontro salvezza

Ultimissima spiaggia per la Cremonese, chiamata alla vittoria contro lo Spezia per sperare ancora nella salvezza. I grigiorossi, nel turno infrasettimanale, sono stati ad un passo dall'impresa a San Siro venendo raggiunti sul pari soltanto nel recupero dal Milan dimostrando comunque di godere di buona salute. Discorso diverso per i liguri, che non trovano i tre punti da ben sette gare. E gli uomini di Ballardini potrebbero approfittarne per far loro la sfida.

La Fiorentina che non perde a Napoli

Sono ore di festa, quelle che si stanno vivendo a Napoli. Gli azzurri, con l'1-1 di Udine, hanno matematicamente conquistato il terzo scudetto della loro storia e, senza più nulla da chiedere al campionato ed inebriati dai festeggiamenti, potrebbero presentarsi scarichi all'appuntamento con la Fiorentina, pronta ad uscire dal Maradona con un risultato positivo.

Il Monza che espugna Torino

Una sfida tra due squadre ormai tranquille, quella tra Torino e Monza, appaiate a 45 punti in classifica. I granata, nell'ultimo turno, si sono imposti in trasferta sulla derelitta Sampdoria, ma domenica dovranno vedersela con una squadra, quella brianzola, che ha stupìto nel girone di ritorno. I biancorossi sono reduci da cinque risultati utili consecutivi e si presenteranno in Piemonte con l'intenzione di fare bottino pieno.