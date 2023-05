Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 35ª giornata

Si giocherà tra il 12 ed il 15 maggio la 35esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Lazio-Lecce per chiudersi poi lunedì sera con il posticipo Sampdoria-Empoli. L'Inter di Simone Inzaghi, a caccia della quinta vittoria consecutiva, ospiterà a San Siro il Sassuolo, mentre il Milan farà visita allo Spezia. Impegno interno con la Cremonese per la Juventus, Roma attesa dal Bologna. Trasferta a Monza per il Napoli già scudettato. Completano il programma Salernitana-Atalanta, Verona-Torino e Fiorentina-Udinese.

35esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il Milan che non passa al Picco

Giorni non certo sereni, in casa rossonera. Il ko nell'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter rischia di lasciare qualche strascico nella formazione di Stefano Pioli, attesa da uno Spezia affamato di punti salvezza. Una sfida, considerato anche il momento, non priva di insidie per il Diavolo.

Il Bologna che ferma la Roma

Periodo non semplice per la Roma, reduce da appena due punti conquistati nelle ultime quattro gare. La frenata delle ultime settimane ha complicato la corsa Champions dei giallorossi, adesso attesi da un Bologna che, in stagione, ha perso solamente tre volte di fronte al proprio pubblico.

La vittoria del Verona

Il pesantissimo successo conquistato lo scorso weekend nello scontro diretto di Lecce ha permesso al Verona di uscire dalla zona retrocessione. Ora, gli scaligeri, non vogliono fermarsi e, nel match interno contro un Torino privo di particolari obiettivi, andranno a caccia di altri tre punti.