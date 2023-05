Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 36ª giornata

Si giocherà tra il 19 ed il 22 maggio la 36esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì sera dall'anticipo Sassuolo-Monza. Big match del turno Napoli-Inter, sfida in cui i nerazzurri andranno a caccia di punti pesanti in chiave Champions. La Juventus farà visita all'Empoli nel posticipo del lunedì, mentre la Lazio di Maurizio Sarri è attesa dall'Udinese. Impegni interni rispettivamente contro Sampdoria e Salernitana per Milan e Roma, in coda l'infuocato scontro diretto Lecce-Spezia. Completano il programma Cremonese-Bologna, Atalanta-Verona e Torino-Fiorentina.

36esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

L'Inter che espugna il Maradona

Viaggia sulle ali dell'entusiasmo, l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci da cinque vittorie consecutive in campionato, hanno conquistato in settimana il pass per la finalissima di Champions League superando in semifinale il Milan. Lautaro e compagni, adesso, andranno a caccia del blitz al Maradona di Napoli contro un avversario che, dopo la conquista matematica dello scudetto, potrebbe avere forse la pancia piena.

Il blitz del Monza

Un girone di ritorno dai ritmi altissimi, quello del Monza. I brianzoli, dopo le difficoltà iniziali, hanno cambiato completamente marcia con l'arrivo di Palladino e sono adesso imbattuti da sette gare. Una striscia positiva che i biancorossi vogliono prolungare al Mapei Stadium contro il Sassuolo, possibilmente raccogliendo l'intera posta in palio.

Il Verona che non perde a Bergamo

L'inaspettata sconfitta interna con il Torino ha complicato i piani salvezza del Verona, raggiunto al terzultimo posto della classifica dallo Spezia. Punti persi, quelli con granata, che gli scaligeri cercheranno di riprendersi sul campo di un'Atalanta reduce da due ko consecutivi.