Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 37ª giornata

Si giocherà tra il 26 ed il 28 maggio la 37esima e penultima giornata del campionato di serie A 2022/2023. Ad aprire il programma, venerdì alle 20.45, l'anticipo Sampdoria-Sassuolo, a chiuderlo, domenica sera, il big match Juventus-Milan. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria della Coppa Italia, ospiterà a San Siro l'Atalanta, mentre la Roma farà visita alla Fiorentina. Impegno a Bologna per il Napoli già campione d'Italia. Completano il programma Salernitana-Udinese, Spezia-Torino, Verona-Empoli, Monza-Lecce e Lazio-Cremonese.

37esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La Roma fermata dalla Fiorentina

Momento difficile per la Roma, che, in campionato, non vince da ben sei gare, nelle quali i giallorossi hanno raccolto solamente quattro punti. Gli uomini di Mourinho, nel prossimo turno, faranno visita ad una Fiorentina desiderosa di riscatto dopo il ko in finale di Coppa Italia contro l'Inter.

Il Lecce che non perde a Monza

Ritmi altissimi, quelli tenuti dal Monza in questo girone di ritorno. I brianzoli, imbattuti dallo scorso 2 aprile, hanno risalito la classifica fino a portarsi all'ottavo posto, ma il Lecce, affamato di punti salvezza, venderà cara la pelle per uscire dall'U-Power Stadium con un risultato positivo.

La vittoria dello Spezia con il Torino

Malgrado una posizione di classifica tranquilla, il Torino non ha allentato la pressione in queste settimane, raccogliendo ben 8 punti nelle ultime quattro partite. Nel prossimo turno, tuttavia, i granata faranno visita ad uno Spezia affamato di punti salvezza e la maggior fame dei liguri potrebbe fare la differenza.