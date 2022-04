Chi vincerà lo scudetto secondo i bookmakers

Una volata scudetto che promette scintille. A cinque giornate dal termine del torneo, l'esito del campionato di Serie A appare più incerto che mai, con il Milan al momento al comando della classifica con i suoi 71 punti. I rossoneri precedono rispettivamente di due e quattro lunghezze l'Inter, che però viaggia con una gara in meno, ed il Napoli. Più staccata, a quota 63, la Juventus di Massimiliano Allegri, che pare ormai definitivamente fuori dai giochi dopo gli appena quattro punti raccolti nelle ultime tre partite.

Scudetto, le quote dei bookmakers

Secondo le principali agenzie di scommesse presenti in Italia (abbiamo qui preso in esame Snai, Bwin ed Eurobet), è l'Inter la grande favorita alla vittoria dello scudetto. I nerazzurri hanno dato un segnale forte al torneo con le ultime tre vittorie consecutive e con il 3-0 rifilato in Coppa Italia al Milan, che ha permesso alla formazione di Simone Inzaghi di accedere alla finalissima. Il trionfo di Lautaro Martinez e compagni è quotato 1,40 da Snai, 1,42 da Bwin e 1,50 da Eurobet. Segue poi il Milan di Pioli, quotato 3,25 da Snai e Bwin e 3,50 da Eurobet, mentre più staccato è il Napoli, quotato 6,50 da Eurobet, 9 da Bwin e 10 da Snai. Pochissime, per le agenzie di scommesse, le chance tricolori della Juventus (31 Eurobet, 33 Snai, 34 Bwin).

Vincente scudetto, le quote Snai

Inter 1,40

Milan 3,25

Napoli 10

Juventus 33

Vincente scudetto, le quote Bwin

Inter 1,42

Milan 3,25

Napoli 9

Juventus 34

Vincente scudetto, le quote Eurobet