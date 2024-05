Quale sarà la prossima squadra di De Zerbi

Roberto De Zerbi sarà uno dei nomi caldi nel mercato allenatori in Italia e non solo. Dopo l'ufficialità dell'addio al Brighton in tanti potrebbero pensare al tecnico che ama il bel gioco e che in Inghilterra è stato ricoperto di complimenti da stampa e colleghi, soprattutto per aver portato il Brighton in Europa per la prima volta nella sua storia. Le squadre che lo hanno attenzionato potrebbero partire all'assalto proprio grazie alla rescissione del contratto con il suo attuale club che aveva posto sul sua trasferimento una clausola di 13 milioni di euro che oggi è di fatto sparita, ovviamente.

Dove allenerà De Zerbi la prossima stagione

Ora per De Zerbi è tempo di rimettersi in gioco e i rumors sul suo futuro sono tanti. L'allenatore sarebbe nella lista del Bayern Monaco, anche se i dirigenti bavaresi hanno escluso l'idea di un tecnico italiano per il dopo Tuchel, il mercato però si sa è volubile e bisognerà capire come si dipanerà la scelta del nuovo mister del club più titolato di Germania. In Spagna lo hanno accostato al Barcellona che si separerà da Xavi e cerca un nuovo allenatore che ovviamente faccia giocare bene la squadra, come da tradizione a quelle latitudini.

Ci sono poi i club italiani, tantissimi sono quelli di prima fascia che cambieranno l'allenatore. De Zerbi non ha mai nascosto di essere tifoso del Milan, i rossoneri per ora sembrano orientati su Fonseca, ma va detto che il primo nome era Loptegui poi scartato dopo le proteste dei tifosi, anche in questo caso la corsa è ancora aperta. In Inghilterra hanno accostato De Zerbi anche alla Juventus che però la sua scelta l'ha già fatta e si chiama Thiago Motta. Al momento l'ex Sassuolo non è sulla lista del Napoli, che comprende Pioli, Gasperini, Conte e Italiano, restano però due piazze importanti come il Bologna, appena promosso in Champions League e la Fiorentina. Difficile dire dove andrà De Zerbi, quello che è certo è che gli estimatori non gli mancano, in Italia e all'estero.