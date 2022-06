Dove giocherà Giorgio Chiellini la prossima stagione

La finalissima con l’Argentina sarà l’ultima apparizione di Giorgio Chiellini in Nazionale, lo ha confermato lo stesso giocatore nei giorni scorsi, ma non sarà l’ultima volta che scenderà in campo. Non è infatti ancora giunto il momento di appendere gli scarpini al chiodo per il centrale che ha già scelto quale sarà il suo futuro.

Giorgio Chiellini giocherà nei Los Angeles FC

Giorgio Chiellini la prossima stagione giocherà nella MLS, campionato che lo ha corteggiato fin dal momento in cui il difensore ha preso la decisione di lasciare la Juventus. Il suo futuro sarà nei Los Angeles Fc e gli ultimi rumors parlano di viaggio già programmato la prossima settimana e firma sul nuovo contratto nei prossimi giorni.

La squadra allenata dall’ex giocatore della selezione statunitense Cherundolo è in cima alla classifica della Western Conference con 29 punti in 14 gare in cui ha messo a referto 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La sensazione è che quindi Chiellini anche in America potrebbe competere per il titolo. Nella rosa dei Los Angeles l'ormai quasi ex azzurro non sarebbe l'unico profilo di respiro internazionale, in attacco infatti gioca Carlos Vela, attaccante messicano che in Europa ha vestito per tre anni la maglia dell'Arsenal e per sette quella della Real Sociedad.

La carriera di Giorgio Chiellini

Quella dei Los Angeles Fc sarà la quarta maglia vestita da Chiellini in una carriera iniziata a Livorno e proseguita con una stagione nella Fiorentina. Da qui il passaggio alla Juventus dove, arrivato giovane, è cresciuto fino a diventare un pilastro fondamentale della Vecchia Signora con oltre 400 presenze e tante vittorie: 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana, 5 Coppa Italia e due finali di Champions League perse.

Successi che sono proseguiti anche in Nazionale con l'apoteosi degli Europei vinti da capitano alzando la coppa nel cielo di Wembley. Ora una nova parentesi, un'avventura tutta diversa prima di dire addio al calcio giocato, ma probabilmente non al mondo del footbal. In molti sono sicuri che tornerà alla Juve in veste di dirigente.