Mondiali, la strana protesta dei calciatori della Germania

I calciatori della Germania hanno protestato in maniera "silenziosa", prima della gara dei mondiali in Qatar contro il Giappone. Durante i preparativi che precedono il calcio d'inizio, al momento delle foto di squadra i giocatori tedeschi si sono coperti la bocca con la mano. Molto probabilmente la protesta è contro la decisione della Fifa di vietare le fascia arcobaleno con la scritta "One love".

La nazionale tedesca, all'esordio al Mondiale contro il Giappone, era stata tra le più decise nel voler difendere la propria scelta di indossare la fascia a favore dei diritti. Alla vigilia della gara, i media tedeschi si erano interrogati sull'ipotesi che Neuer potesse protestare contro lo stop, ma il portiere veste la classica fascia Fifa, "No Discrimination", e la protesta è stata di gruppo.