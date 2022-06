Chi sarà l'allenatore del Psg nella prossima stagione

Sono ore calde per quanto riguarda la panchina del Paris Saint-Germain. Il club, malgrado la conquista del titolo di campione di Francia, non sarebbe infatti ancora convinto di confermare Mauricio Pochettino, arrivato a Parigi nel gennaio 2021. L'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Real Madrid, poi vincitore del trofeo, non è stata ancora digerita dalla dirigenza, che, in vista della prossima stagione, starebbe valutando alcune alternative.

Psg, i tecnici osservati dal club

Il sogno della proprietà sarebbe quallo di affidare la panchina a Zinedine Zidane, attualmente ai box dopo un anno sabbatico. Il francese, che nel corso della sua carriera da allenatore ha vinto tre Champions League con il Real Madrid, oltre che due Supercoppe europee, due coppe del mondo per club, due campionati spagnoli e due supercoppe di Spagna, è l'obiettivo numero uno del presidente Nasser Al-Khelaifi, che reputa l'ex fantasista il profilo perfetto per andare all'assalto della coppa dalle grandi orecchie.

Arrivare a Zidane, tuttavia, non sarà semplice e, per questo, il Psg sta sondando il terreno anche per Crhistophe Galtier, attualmente sulla panchina del Nizza dopo aver conquistato il titolo con il Lille nel 2021. Galtier, che nel corso della sua carriera ha allenato anche il Saint-Etienne, conosce alla perfezione il campionato francese, ma, rispetto a Zizou, non può vantare la stessa esperienza internazionale.

Il Psg, infine, un tentativo lo avrebbe fatto anche per José Mourinho, fresco vincitore della Conference League con la Roma. Lo Special One, tuttavia, avrebbe declinato l'offerta per proseguire nella sua avventura in giallorosso.