PSG-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Tutto pronto a Parigi per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Barcellona. I padroni di casa hanno ormai il titolo di Francia in tasca e possono concentrarsi solo sul sogno di portare finalmente a casa la coppa dalle grandi orecchie. I blaugrana hanno già abdicato al trono di Spagna ma con il terzo posto nella Liga sono sicuri di partecipare alla prossima edizione, dopo aver eliminato il Napoli, Xavi cerca il colpo grosso per approdare in semifinale.

PSG-Barcellona, le scelte di Luis Enrique

Luis Enrique schiererà il solito 4-3-3 con tanti ex Serie A soprattutto in difesa dove davanti a Donnarumma ci saranno Skriniar, Marquinhos e Hakimi. In mediana il gioiellino Zaire Emery sarà titolare insieme a Vitinha, gli occhi di tutti saranno però sull'attacco dove Mbappè, che viaggia ad un media di quasi un gol a gara e ha già segnato 7 volte in questa Champions, dovrà trascinare un attacco completato da Kolo Muani e Dembelé.

PSG-Barcellona, le scelte di Xavi

4-3-3 anche per i blaugrana che confermano al centro della difesa il giovanissimo Cubarsì, in mezzo al campo senza Pedri, Gavi e De Jong, Xavi si affida a Sergi Roberto e Gundogan, la terza maglia se la giocano Christensen e Fermin. Deciso l'attacco dove Yamal e Raphina, più di Joao Felix, sosterranno il bomber Lewandowski.

PSG-Barcellona, le probabili formazioni

PSG (4-3-3); Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé

Barcellona (4-3-3); Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

PSG-Barcellona in diretta tv e streaming

In Italia la gara sarà trasmessa solamente da Prime Video che ha scleto questa gara per la sua consueta partita in esclusiva nella settimana di Champions League. Prime Video è visibile su tutte le tv tramite Firestick oppure sulle Smart Tv scaricando direttamente la App.