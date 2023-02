PSG-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere a partita in diretta tv e streaming

Torna la Champions League e martedì 14 febbraio alle 21 è subito tempo di big match. Il PSG riceve per l'andata degi ottavi di finale il Bayern Monaco senza la stella Mbappè e con Messi a forte rischio. Galtier è in difficoltà, ha perso le utime due gare di fila uscendo dalla Coppa di Francia con l'Olympique Marsiglia ed è stato battuto anche dalla sfida di Ligue 1 con il Monaco, anche a causa delle tante assenze. L'emergenza virus è rientrata ma non sarà di certo il migliore dei PSG possibili.

Il Bayern Monaco arriva al match caricato dalle ultime tre vittorie di fila che gli hanno permesso di tornare in testa alla Bundesliga e soprattutto di essersi messo alle spalle un difficile inizio di 2023 con tre pareggi di fila.

PSG-Bayern Monaco: le scelte di Galtier

Sarà un PSG meno stellare del solito quello che si presenterà alla sfida di Champions League con il Bayern. Galtier non avrà a disposizione Mbappè e rischia seriamente di non poter contare nemmeno su Leo Messi, i due campioni e mattatori della finale mondiale sono al momento infortunati, il francese è sicuramente out, per l'argentino ci sono possibilità di recupero e se non dovesse farcela vicino a Neymar ci sarà il giovane Ekitike. In dubbio in mediana anche Verratti che spera di recuperare in tempo in modo da comporre il centrocampo con Vitinha e Fabian Ruiz. In porta ci sarà l'altro italiano Donnarumma.

PSG-Bayern Monaco: le scelte di Nagelsmann

Problemi di formazione anche per il Bayern Monaco che in difesa non avrà Hernandez, in porta non potrà contare su Neuer e in attacco ancora aspetta il ritorno di Manè. Il vero dubbio della vigilia è la scelta del modulo, possibile il ritorno a tre in difesa con De Ligt, Upamecano e Pavard e Cancelo avanzato sulla linea mediana. L'attacco vedrà Sané e Musiala alle spalle di Choupo Moting.

PSG-Bayern Monaco, le probabili formazioni

PSG (3-5-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Danilo, Marquinhos; Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Neymar. All. Galtier

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Cancelo, Kimmich, Goretzka, Davies; Sané, Musiala; Choupo-Moting. All. Nagelsmann

PSG-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La supersfida tra PSG e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali 203 e 241 con il commento di Federico Zancan. Sarà attiva anche la diretta streaming su Sky Go e Inifinity +. Ricordiamo che i diritti della Champions League in chairo li detiene Mediaset che per questo turno ha scelto Milan-Tottenham come gara da trasmettere gratis su canale 5.