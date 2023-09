PSG-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il girone di ferro di Champions League parte subito in quinta, martedì alle 21 si sfidano Paris Saint Germain e Borussia Dortmund in un match che promette spettacolo e sarà guardato con attenzione anche da Newcastle e Milan che si affronteranno in contemporanea per la prima giornata del gruppo più difficile dell'intera manifestazione. Luis Enrique cerca la vittoria scaccia crisi dopo un inizio difficile culminato con la sconfitta interna con il Nizza di sabato scorso. Il Borussia Dortmund è imbattuto in Bundesliga ma accumulato qualche pareggio di troppo e Terzic è così già costretto a inseguire gli eterni rivali del Bayern Monaco.

PSG-Borussia Dortmund, le scelte di Luis Enrique

Luis Enrique perde per infortunio Asensio che apre uno spazio in attacco probabilmente per Kolo Muani, in vantaggio su Goncalo Ramos per giocare al centro del tridente. Sugli esterni scelte già fatte con Dembelé da una parte e Mabppé dell'altra, il fenomeno francese ha già segnato sette gol in quattro gare di Ligue 1 ed è reduce da tre doppiette di fila. Per il resto pochi altri dubbi, in difesa l'ex Inter Skriniar deve riscattare la pessima prova con il Nizza, in mediana tanti giovani e solo panchina per Fabian Ruiz, ex Napoli.

PSG-Borussia Dortmund, le scelte di Terzic

Il Borussia si presenta a Parigi senza Duranville, Meunier e Morey e con pochi dubbi, i più importanti sono in attacco dove Fullkrug potrebbe spuntarla su Haller come centravanti e Adeyemi sembra essere in vantaggio sulla concorrenza per il posto a destra, a sinistra invece c'è Malen, tre gol per lui in questo inizio di stagione e intoccabile nella formazione giallonera. In mezzo ruota tutto intorno a Emre Can con Sabitzer e Brandt ai suoi fianchi.

PSG-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

Psg (4-3-3) Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappè

Borussia Dortmund (4-3-3) Kobel, Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Can, Brandt; Malen, Füllkrug, Adeyemi

PSG-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida tra PSG e Borussia Dortmund sarà trasmessa solamente da Sky in Italia ai canali ai numeri 204 e 253 in tv, per lo streaming sarà possibile vedere la gara su Sky Go e Now TV. Le immagini saranno trasmesse anche da Infinity +, servizio targato Mediaset.